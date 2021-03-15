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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ФЕВРАЛЬ ВЫРОСЛИ НА 2,4%, С НАЧАЛА ГОДА - НА 4,3%
12:29 16.03.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 102,4%, с декабрем 2020 г. – 104,3%,
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 106% и 105,5% соответственно, промежуточные товары – 102,4% и 104,7%, потребительские товары – 100,7% и 101,2% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 101,5%, с декабрем 2020 г. – 101,7%, в том числе в растениеводстве – 105,2% и 107,4% соответственно, животноводстве – 100,4% и 100,2% соответственно.
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