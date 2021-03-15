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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ НАМЕРЕНЫ УСТАНОВИТЬ КОНТРОЛЬ НАД ОБОРОТОМ КРИПТОВАЛЮТ
11:55 16.03.2021
В Беларуси установят контроль над операциями с криптовалютами и токенами. Такая информация прозвучала сегодня на совещании по проектам правовых актов, направленных на пресечение незаконных финансовых операций в сфере высоких технологий.
«В 2017 году мы первые в мире специальным декретом создали правовые условия для развития этих технологий в Беларуси. За три года наработана конкретная практика, получен реальный опыт. Как мне докладывают, кричащих злоупотреблений в этой сфере не допущено. Вместе с тем в мире уже выработались определенные правила, направленные на предотвращение легализации преступных доходов, недопущение финансирования терроризма и исключение предпосылок к различного рода криминальной деятельности», - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
«Поэтому правительство, Комитет государственного контроля, Нацбанк предлагают уточнить некоторые положения законодательства и установить необходимый уровень контроля над новой сферой финансовых операций, - сказал он.
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