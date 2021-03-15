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ЭКОНОМИКА РБ


ЧАСТИЧНО ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ 54% ОПРОШЕННЫХ ГОССТАНДАРТОМ БЕЛАРУСИ ГРАЖДАН


11:32 16.03.2021

Госстандарт Беларуси подвел итоги опроса «А вы смогли ограничить использование пластика?», который проходил в Telegram-канале ведомства «Безопасность и качество» с 10 по 15 марта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, результаты опроса показали, что 54% респондентов частично отказались от использования одноразовой посуды, 12% – покупают товары только в экологичной упаковке, а 22% участников опроса задумываются об этом. При этом 12% опрошенных не видят в этом смысла.

Проведение опроса было приурочено к Всемирному дню защиты прав потребителей и в Беларуси – Дню потребителя, который отмечался 15 марта. В этом году мероприятия проходили под девизом «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами».
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