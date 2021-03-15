ЭКОНОМИКА РБ

В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» МОГУТ НАЛАДИТЬ ПРОИЗВОДСТВО КИТАЙСКОЙ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19

11:29 16.03.2021 На базе Индустриального парка "Великий камень" могут наладить производство китайской вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава. Как рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, специалисты обсуждают вопрос локализации производства в нашей стране. Возможно, это произойдет на базе Индустриального парка "Великий камень". В понедельник, 15 марта, в Минске началась вакцинация китайской вакциной от COVID-19. Первым медучреждением, где использовали SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), стала столичная 39-я поликлиника.