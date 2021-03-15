|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» МОГУТ НАЛАДИТЬ ПРОИЗВОДСТВО КИТАЙСКОЙ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19
11:29 16.03.2021
На базе Индустриального парка "Великий камень" могут наладить производство китайской вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Как рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, специалисты обсуждают вопрос локализации производства в нашей стране. Возможно, это произойдет на базе Индустриального парка "Великий камень".
В понедельник, 15 марта, в Минске началась вакцинация китайской вакциной от COVID-19. Первым медучреждением, где использовали SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), стала столичная 39-я поликлиника.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.03.2021
Курсы в банках
на 16.03.2021
Конвертация в банках
на 16.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте