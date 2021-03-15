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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ В ФЕВРАЛЕ НА 0,9%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 2%
11:14 16.03.2021
В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 100,9%, с январем 2020 г. – 102%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе цены на инвестиционные товары составили 100,4% и 101% соответственно, промежуточные товары – 100,8% и 102,3%, потребительские товары – 101,8% и 102% соответственно.
Продукция производственно-технического назначения в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. подорожала на 0,7%, с начала года – на 2,0%. Годовой рост в феврале составил 10%. За январь-февраль 2021 года к уровню января-февраля 2020 года цены на продукцию производственно-технического назначения взлетели на 9,8%.
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