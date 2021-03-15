В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 100,9%, с январем 2020 г. – 102%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе цены на инвестиционные товары составили 100,4% и 101% соответственно, промежуточные товары – 100,8% и 102,3%, потребительские товары – 101,8% и 102% соответственно.

Продукция производственно-технического назначения в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. подорожала на 0,7%, с начала года – на 2,0%. Годовой рост в феврале составил 10%. За январь-февраль 2021 года к уровню января-февраля 2020 года цены на продукцию производственно-технического назначения взлетели на 9,8%.