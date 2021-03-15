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ЭКОНОМИКА РБ


ООО «АККУМУЛЯТОРНЫЙ АЛЬЯНС» ПОДТВЕРДИЛО СООТВЕТСТВИЕ ЗАВОДА ТРЕБОВАНИЯМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


10:58 16.03.2021

Завершена работа приемочной комиссии по вводу в эксплуатацию аккумуляторного завода в Брестском районе.

Как сообщает сайт СЭЗ «Брест», ООО «Аккумуляторный Альянс» получило полный пакет документов, подтверждающих соответствие завода требованиям экологической безопасности и эксплуатационной надежности.

Пуско-наладочные работы на заводе были начаты в начале октября 2020 года. В соответствие с разработанной программой были проведены индивидуальные испытания и комплексное опробование всего технологического оборудования и инженерных сетей с обеспечением работы оборудования в штатном режиме под полной нагрузкой. В период проведения указанных испытаний систематически выполнялись инструментальные измерения выбросов от всех источников выбросов на протяжении всего времени работы оборудования.

Так с 5 октября 2020 года по 1 марта 2021 года был проведено более 210 отборов проб и измерений выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов, расположенных на предприятии. Из них 146 измерений выполнено непосредственно лабораториями аналитического контроля Министерства природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Результаты измерений показали соответствие фактических концентраций выбросов, с многократным запасом, установленным предприятию нормативам допустимых выбросов, особенно по выбросам свинца и его соединений, а также серной кислоты. Протоколы инструментальных измерений, выполненных в период проведения пуско-наладочных работ лабораториями аналитического контроля Минприроды РБ, опубликованы на сайте ООО «Аккумуляторный Альянс». https://battery-alliance.by/

В рамках проведения приемки завода в эксплуатацию в режиме пуско-наладочных работ лабораториями Брестского областного центра гигиены и эпидемиологии проведены лабораторные испытания физических и химических факторов производственной среды на всех рабочих местах предприятия. По результатам испытаний подтверждено полное соответствие условий для персонала требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Основываясь на результатах проведения пуско-наладочных работ и инструментальных измерений органами государственного надзора, выданы соответствующие заключения для приемки аккумуляторного завода в эксплуатацию.

С целью информирования общественности о ходе пуско-наладочных работ ООО «Аккумуляторный Альянс» организовало работу общественной группы по вопросу строительства аккумуляторного завода. Встречи с общественностью и с представителями СМИ проходили регулярно на протяжении всего этапа пуско-наладки. С апреля по декабрь 2020 года было организовано более 10 встреч с общественностью, в ходе которых посещались производственные цеха, предоставлялась проектная документация, были даны ответы и комментарии по возникающим вопросам. За этот период завод посетило более 70 представителей общественности, в том числе жители близлежащих населенных пунктов.

На предприятии организован постоянный экологический мониторинг выбросов в атмосферный воздух с проведением ежемесячно отборов проб и измерений на всех источниках выбросов согласно выданного разрешения на выбросы. Для обеспечения доступа общественности к экологически значимой информации, результаты измерений отражаются на карте экологического мониторинга предприятия, которая размещена в общем доступе на официальном интернет-сайте предприятия. На интерактивной карте в удобном графическом интерфейсе отражены результаты проводимого аккредитованными лабораториями экологического мониторинга воздействия аккумуляторного завода на окружающую среду, а также установленные нормативы допустимых выбросов.
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