В Крупском районе ищут хозяина для территории и объектов бывшего военного городка № 3.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, несколько лет назад стоявшую тут военную часть расформировали, а десятки специализированных построек (сейчас они находятся на балансе районного предприятия «Жилтеплострой») остались не удел. В конце марта объект можно будет приобрести с аукциона.

Военный городок, находящийся в нескольких километрах от города Крупки, продается одним лотом. Он состоит из земельного участка в 67 га и 21 здания. Среди построек — склады, убежища, здания для хранения техники. Общая площадь всех строений — более 10 тысяч «квадратов».

Новый собственник может изменить целевое назначение земельного участка и использовать его для размещения производственных, административно-бытовых и складских зданий. При желании тут можно возвести объекты розничной торговли и даже жилые дома. Земельный участок будет передан новому владельцу в аренду на 50 лет.

Аукцион пройдет 30 марта. Начальная стоимость построек бывшего военного городка — 667 рублей.

Участвовать в аукционе могут юридические лица и ИП.