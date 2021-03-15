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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 667 РУБЛЕЙ ПРОДАЕТСЯ ВОЕННЫЙ ГОРОДОК
10:50 16.03.2021
В Крупском районе ищут хозяина для территории и объектов бывшего военного городка № 3.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, несколько лет назад стоявшую тут военную часть расформировали, а десятки специализированных построек (сейчас они находятся на балансе районного предприятия «Жилтеплострой») остались не удел. В конце марта объект можно будет приобрести с аукциона.
Военный городок, находящийся в нескольких километрах от города Крупки, продается одним лотом. Он состоит из земельного участка в 67 га и 21 здания. Среди построек — склады, убежища, здания для хранения техники. Общая площадь всех строений — более 10 тысяч «квадратов».
Новый собственник может изменить целевое назначение земельного участка и использовать его для размещения производственных, административно-бытовых и складских зданий. При желании тут можно возвести объекты розничной торговли и даже жилые дома. Земельный участок будет передан новому владельцу в аренду на 50 лет.
Аукцион пройдет 30 марта. Начальная стоимость построек бывшего военного городка — 667 рублей.
Участвовать в аукционе могут юридические лица и ИП.
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