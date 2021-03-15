ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВИАПЕРЕВОЗЧИК ЗАПУСКАЕТ СОБСТВЕННОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ BELAVIA


10:21 16.03.2021

Национальный авиаперевозчик запускает собственное мобильное приложение Belavia.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании «Белавиа», теперь для покупки билета и регистрации на рейс не нужно заходить на сайт, все действия можно осуществить, выбрав нужную иконку на экране телефона. Функционал приложения позволит пассажирам быстро находить и приобретать авиабилеты, не привязываясь территориально к кассам «Белавиа» или сайту belavia.by.

Для покупки билетов необходимо заполнить данные о городе вылета, городе прибытия, датах вылета и количестве пассажиров. Система предоставит список результатов, соответствующих заданным критериям, и пользователь сможет выбрать подходящий рейс из списка доступных. После выбора тарифа и стоимости полета следует ввести данные и контактную информацию о пассажирах, а затем перейти к экрану оплаты. После успешной покупки билета или билетов пользователь получит электронное письмо с подтверждением платежа на указанный адрес электронной почты.

Приложение также предоставляет возможность зарегистрироваться на рейс онлайн, что значительно ускоряет процесс прохождения регистрации в аэропорту. Это необходимо сделать не ранее 24 часов и не позднее 2 часов до времени вылета. Для большинства регулярных рейсов в маршрутной сети «Белавиа» пользователи приложения смогут получить мобильные посадочные талоны с QR-кодом.

Это базовая версия мобильного приложения авиакомпании. В будущем планируется увеличение количества доступных функций. Среди них: возможность сканирования паспорта для быстрого ввода данных о пассажирах, вход в личный кабинет участника программы лояльности «Белавиа Лидер» и другие.

Приложение было разработано сотрудниками EPAM в рамках волонтерской инициативы EPAM Engineering Jam – хакатона, во время которого участники предлагают свои идеи по улучшению существующих или созданию новых сервисов. Общая идея, объединяющая все хакатоны Engineering Jam – «пришло время делать». На них аккумулируются идеи, которые, на взгляд разработчиков, сделают жизнь белорусов удобнее. Команда волонтеров работала над приложением около 1,5 лет: с начала пандемии разработка была приостановлена, и вот теперь команда EPAM готова презентовать результат своего труда. Дальнейшая работа над приложением продолжится: у команды еще много идей по улучшению сервиса.

Первая версия уже доступна для скачивания в AppStore и Google Play.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2021
валюта курс
EUR 3.0947
USD 2.5940
RUB 3.5453
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0947 -0.0009
USD 2.5940 +0.0007
RUB 3.5453 +0.0194
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0920 3.0970
USD 2.5900 2.5960
RUB 3.5400 3.5480
подробнее

Конвертация в банках
на 16.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1920 1.1970
EUR/RUB 87.0000 87.5400
USD/RUB 72.8000 73.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте