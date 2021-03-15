Национальный авиаперевозчик запускает собственное мобильное приложение Belavia.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании «Белавиа», теперь для покупки билета и регистрации на рейс не нужно заходить на сайт, все действия можно осуществить, выбрав нужную иконку на экране телефона. Функционал приложения позволит пассажирам быстро находить и приобретать авиабилеты, не привязываясь территориально к кассам «Белавиа» или сайту belavia.by.

Для покупки билетов необходимо заполнить данные о городе вылета, городе прибытия, датах вылета и количестве пассажиров. Система предоставит список результатов, соответствующих заданным критериям, и пользователь сможет выбрать подходящий рейс из списка доступных. После выбора тарифа и стоимости полета следует ввести данные и контактную информацию о пассажирах, а затем перейти к экрану оплаты. После успешной покупки билета или билетов пользователь получит электронное письмо с подтверждением платежа на указанный адрес электронной почты.

Приложение также предоставляет возможность зарегистрироваться на рейс онлайн, что значительно ускоряет процесс прохождения регистрации в аэропорту. Это необходимо сделать не ранее 24 часов и не позднее 2 часов до времени вылета. Для большинства регулярных рейсов в маршрутной сети «Белавиа» пользователи приложения смогут получить мобильные посадочные талоны с QR-кодом.

Это базовая версия мобильного приложения авиакомпании. В будущем планируется увеличение количества доступных функций. Среди них: возможность сканирования паспорта для быстрого ввода данных о пассажирах, вход в личный кабинет участника программы лояльности «Белавиа Лидер» и другие.

Приложение было разработано сотрудниками EPAM в рамках волонтерской инициативы EPAM Engineering Jam – хакатона, во время которого участники предлагают свои идеи по улучшению существующих или созданию новых сервисов. Общая идея, объединяющая все хакатоны Engineering Jam – «пришло время делать». На них аккумулируются идеи, которые, на взгляд разработчиков, сделают жизнь белорусов удобнее. Команда волонтеров работала над приложением около 1,5 лет: с начала пандемии разработка была приостановлена, и вот теперь команда EPAM готова презентовать результат своего труда. Дальнейшая работа над приложением продолжится: у команды еще много идей по улучшению сервиса.

Первая версия уже доступна для скачивания в AppStore и Google Play.