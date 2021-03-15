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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДТОВАРЫ ЗА ФЕВРАЛЬ ПОДОРОЖАЛИ НА 1,5%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 3,1%
09:44 16.03.2021
В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в феврале 2021 г. по сравнению с январем составил 101,5%, с начала года - 103,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в феврале 2021 года к февралю 2020 года составил 7,5%. За январь-февраль 2021 года цены подскочили к январю-февралю 2020 года на 7,1%.
Непродовольственные товары в феврале подорожали по сравнению с январем на 0,8%, с начала года – на 2,1%. При этом годовой рост цен в феврале составил 9,1%. В январе-феврале текущего года к соответствующему периоду 2020 года цены выросли на 8,7%.
Цены на услуги в феврале 2021 г. увеличились по сравнению с январем на 3,4%, с начала года – на 3,4%. Годовой рост цен в феврале составил 8,9%. За январь-февраль 2021 года к уровню январе-февраля 2020 года услуги подорожали на 8,5%.
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