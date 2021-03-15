В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в феврале 2021 г. по сравнению с январем составил 101,5%, с начала года - 103,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в феврале 2021 года к февралю 2020 года составил 7,5%. За январь-февраль 2021 года цены подскочили к январю-февралю 2020 года на 7,1%.

Непродовольственные товары в феврале подорожали по сравнению с январем на 0,8%, с начала года – на 2,1%. При этом годовой рост цен в феврале составил 9,1%. В январе-феврале текущего года к соответствующему периоду 2020 года цены выросли на 8,7%.

Цены на услуги в феврале 2021 г. увеличились по сравнению с январем на 3,4%, с начала года – на 3,4%. Годовой рост цен в феврале составил 8,9%. За январь-февраль 2021 года к уровню январе-февраля 2020 года услуги подорожали на 8,5%.