ЭКОНОМИКА РБ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ТЕХНОИНТЕЛЛЕКТ" 16 МАРТА СТАРТУЕТ В БНТУ

09:35 16.03.2021 С 16 марта 2021 года в БНТУ стартует республиканский конкурс научно-технического творчества "Техноинтеллект". Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобразования, ребята со всех школ и колледжей страны будут показывать свои разработки и механизмы в сферах архитектуры, робототехники, энергетики, радиоэлектроники, космонавтики и экологии. Конкурс научно-технического творчества продлится по 18 марта.