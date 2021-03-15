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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА "ТЕХНОИНТЕЛЛЕКТ" 16 МАРТА СТАРТУЕТ В БНТУ
09:35 16.03.2021
С 16 марта 2021 года в БНТУ стартует республиканский конкурс научно-технического творчества "Техноинтеллект".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобразования, ребята со всех школ и колледжей страны будут показывать свои разработки и механизмы в сферах архитектуры, робототехники, энергетики, радиоэлектроники, космонавтики и экологии.
Конкурс научно-технического творчества продлится по 18 марта.
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