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ЭКОНОМИКА РБ


С 16 МАРТА АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО В БЕЛАРУСИ ВНОВЬ ДОРОЖАЕТ


09:22 16.03.2021

С 16 марта на одну копейку дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Белнефтехим», в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: на АИ-92-К5-Евро – 1,77 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,87 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,09 рубля, ДТ – 1,87 рубля.

«Принятая ценовая стратегия изменения предельных максимальных цен на нефтепродукты не более чем на 1 копейку за 1 литр в неделю направлена на снижение чувствительности стоимости топлива к колебаниям цены на нефть на внешних рынках», - пояснили в концерне.

Там отметили, что с 1 по 12 марта 2021 года средняя котировка нефти достигла 67,2 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 г. выросла на 22,5%.

«Проведенный мониторинг ценовой ситуации на рынках сопредельных европейских государств показывает, что на фоне значительного роста цен на нефть цены на нефтепродукты на указанных рынках увеличились на 10-16%. В Беларуси с начала года цены на топливо выросли на 3,3% и остаются ниже цен в Украине на 30%, в Польше и Прибалтике – на 45-50%, и выше, чем в Российской Федерации, на 9-13%», - прокомментировали в концерне.

Это уже седьмое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 10 марта.
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