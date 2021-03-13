Цены вторичного рынка жилья столицы за неделю, с 8 по 15 марта 2021 года, снизились на 2.3% и составили 1255 $/м2.

Как пишет Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 1,2% и равна на данный момент 1316 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 61 $/м2 в пользу первичного.

Цены на квартиры в столице продолжают демонстрировать отрицательную динамику с конца 2020 года.

Количество объектов в базе за 7 дней увеличилось на 1800 объявлений (+14%). Это произошло за счет резкого увеличения числа объявлений в Октябрьском районе (сразу на треть за неделю) от некоторых столичных агентств недвижимости. В других районах предложение подросло на 1−4%.

В наибольшей степени выросло количество 1- и 4-комнатных квартир — на 20% и 16% соответственно. Количество 2- и 3-комнатных квартир увеличилось скромнее — на 14% и 11% соответственно.

Снижение средних цен квадратного метра отмечалось у всех типов квартир. Сильнее всего «просела» цена у 4-комнатных квартир — на 5.7% за неделю, в наименьшей степени — у «двушек» (-1.8%).