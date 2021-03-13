ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БМЗ БОЛЕЕ ЧЕМ ВДВОЕ НАРАСТИЛ ЭКСПОРТ ТРУБ В ЕВРОСОЮЗ


17:57 15.03.2021

ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» за январь-февраль 2021 года экспортировало в страны Европейского союза более 9 тыс. тонн горячекатаных бесшовных труб, что составляет 210% к аналогичному периоду предыдущего года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в январе-феврале 2021 года БМЗ реализовывал горячекатаные бесшовные трубы в 10 стран ЕС. Лидером потребления является Италия, на которую приходится около половины регионального экспорта данной продукции.

Всего за два месяца текущего года на БМЗ произведена почти 21 тыс. тонн горячекатаных бесшовных труб, что составляет более 120% к аналогичному периоду предыдущего года. Свыше 90% данной продукции реализовано на экспорт. Темп его роста к аналогичному периоду 2020 г превысил 113%.

Трубопрокатный цех БМЗ введен в эксплуатацию в июле 2007 года. Он рассчитан на выпуск бесшовных горячедеформированных труб диаметром 21,3-168,3 мм и толщиной стенки 2,3-24 мм для широкого спектра отраслей — машиностроения, металлургии и металлообработки, нефтегазодобывающей и строительной промышленности, коммунального хозяйства. С момента пуска цеха в нем освоено производство более 1 тыс. типоразмеров труб из углеродистых и легированных марок стали, которые реализовывались в 52 страны мира.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2021
валюта курс
EUR 3.0956
USD 2.5933
RUB 3.5259
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0947 -0.0009
USD 2.5940 +0.0007
RUB 3.5453 +0.0194
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0950 3.0980
USD 2.5920 2.5970
RUB 3.5380 3.5500
подробнее

Конвертация в банках
на 15.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1910 1.1950
EUR/RUB 87.2000 87.6000
USD/RUB 73.1000 73.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте