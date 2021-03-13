ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» за январь-февраль 2021 года экспортировало в страны Европейского союза более 9 тыс. тонн горячекатаных бесшовных труб, что составляет 210% к аналогичному периоду предыдущего года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в январе-феврале 2021 года БМЗ реализовывал горячекатаные бесшовные трубы в 10 стран ЕС. Лидером потребления является Италия, на которую приходится около половины регионального экспорта данной продукции.

Всего за два месяца текущего года на БМЗ произведена почти 21 тыс. тонн горячекатаных бесшовных труб, что составляет более 120% к аналогичному периоду предыдущего года. Свыше 90% данной продукции реализовано на экспорт. Темп его роста к аналогичному периоду 2020 г превысил 113%.

Трубопрокатный цех БМЗ введен в эксплуатацию в июле 2007 года. Он рассчитан на выпуск бесшовных горячедеформированных труб диаметром 21,3-168,3 мм и толщиной стенки 2,3-24 мм для широкого спектра отраслей — машиностроения, металлургии и металлообработки, нефтегазодобывающей и строительной промышленности, коммунального хозяйства. С момента пуска цеха в нем освоено производство более 1 тыс. типоразмеров труб из углеродистых и легированных марок стали, которые реализовывались в 52 страны мира.