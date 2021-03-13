19 марта 2021 года состоится прямая телефонная линия при участии и. о. начальника Минской региональной таможни Дмитрия Харачинского.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минской таможне, задать вопросы относительно порядка рассмотрения дел в таможенных органах Беларуси можно будет с 10.00 до 11.00 по номеру телефона 98-017) 218-95-60.