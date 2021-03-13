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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО МИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ 19 МАРТА ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
17:42 15.03.2021
19 марта 2021 года состоится прямая телефонная линия при участии и. о. начальника Минской региональной таможни Дмитрия Харачинского.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минской таможне, задать вопросы относительно порядка рассмотрения дел в таможенных органах Беларуси можно будет с 10.00 до 11.00 по номеру телефона 98-017) 218-95-60.
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