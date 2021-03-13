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ЭКОНОМИКА РБ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ФЕВРАЛЬ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1,2%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 2,7%
17:33 15.03.2021
Потребительские цены в Витебской области в феврале 2021 года выросли по сравнению с январем на 1,2%, с начала года – на 2,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в феврале 2021 года к уровню февраля 2020 года потребительские цены подскочили на 8,0%, за январь-февраль текущего года к уровню января-февраля 2020 года – на 7,7%.
Продовольственные товары в феврале 2021 г. по сравнению с январем подорожали на 1,4%, с начала года – на 3%. Цены на продтовары в феврале 2021 года к февралю 2020 года выросли на 7,3%%, за январь-февраль текущего года к уровню соответствующего периода прошлого года – на 7,1%.
Непродовольственные товары в феврале подорожали по сравнению с январем на 1%, с начала года – на 2,2%. Цены на непродовольственные товары в феврале 2021 года к февралю 2020 года выросли на 8,9%, за январь-февраль текущего года к уровню января-февраля 2020 года – на 8,6%.
Цены на услуги в феврале выросли по сравнению с январем на 3,2%, с начала года – на 3,7%. Услуги в феврале 2021 года подорожали по сравнению с февралем 2020 года на 9,1%, в январе-феврале текущего года к январю-февралю 2020 года – на 8,8%.
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