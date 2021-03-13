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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА, РЕАЛИЗАЦИИ И ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОАО «БЕЛАЗ» ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОСЛИ


17:23 15.03.2021

По ряду предприятий, входящих в состав ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», в январе-феврале 2021 года зафиксирован рост объемов производства

Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге, темп роста производства в действующих ценах к аналогичному периоду 2020-го составляет по ОАО «Завод ПАК» – 103,7 %, филиалу ОАО «БЕЛАЗ» – СПК «Первомайский» – 139,9 %, ОАО «Крановый завод» – 147,3 %. Наибольший же рост производства демонстрирует головное предприятие в Жодино – 149,1 %.

ОАО «БЕЛАЗ» (Белорусский автомобильный завод вместе с филиалами) показывает также увеличение объемов реализации – 163% и экспорта –187,3%. За пределы Беларуси экспортировано 97,2% продукции. Львиная доля техники (марок «БЕЛАЗ» и «МоАЗ») и запасных частей поставлена в Российскую Федерацию – 82% в общем объеме отгрузки, темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 375,1%. Также в январе-феврале карьерные самосвалы были отгружены в Узбекистан, Украину, Казахстан, Боснию и Герцеговину.

Первое место по популярности у потребителей занимают «БЕЛАЗы» грузоподъемностью 220-240 тонн – 32%. В тройку лидеров отгрузки вошли 110-130-тонные (20%) и 55-60-тонные (18%) карьерники. Средняя грузоподъемность реализованного с начала года самосвала – 122 тонны. На март запланировано дальнейшее увеличение объема поставок с расширением списка стран дальнего зарубежья за счет Индии, Польши и Чили.

В целом холдинг «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» завершил первые два месяца текущего года со следующими темпами роста по основным показателям: производство продукции (в действующих ценах) – 112,8%, реализация – 146,7%, экспорт – 186,7%.
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