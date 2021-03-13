В структуре поступлений по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики Минска с долей 79,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 75,5%. На организации государственного сектора приходится 20,4% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,7%, на физических лиц – 1,4%.

В Минске насчитывается 139,1 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 1 831,3 млн рублей и 477,5 млн рублей соответственно.