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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ЗА ДВА МЕСЯЦА ОБЕСПЕЧИЛ ПОЧТИ 80% БЮДЖЕТА МИНСКА
17:18 15.03.2021
В структуре поступлений по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики Минска с долей 79,6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 75,5%. На организации государственного сектора приходится 20,4% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,7%, на физических лиц – 1,4%.
В Минске насчитывается 139,1 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 1 831,3 млн рублей и 477,5 млн рублей соответственно.
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