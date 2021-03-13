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ЭКОНОМИКА РБ


ГРАЖДАНЕ МОГУТ ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО РАБОТЫ ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПОЧТОВОЙ И ЭЛЕКТРОСВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИЙ


17:07 15.03.2021

Министерство связи и информатизации с 15 по 30 марта 2021 года изучает деятельность по обеспечению услугами почтовой и электросвязи на территории республики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, граждане могут оценить качество обслуживания организациями, оказывавшими услуги почтовой и электросвязи, посредством заполнения анкеты на портале рейтинговой оценки качество-услуг.бел (Телекоммуникации и почтовые услуги), выбрав из списка оператора связи, услугами которого пользуются.

Пользователями портала являются граждане, государственные органы и организации, иные субъекты, оказывающие услуги и (или) осуществляющие административные процедуры, зарегистрированные на портале на добровольной основе.

Для размещения своего мнения о качестве работы государственных организаций гражданам необходимо пройти простую процедуру авторизации на портале, предварительно зарегистрировавшись на нем. Доступ к порталу рейтинговой оценки свободный и бесплатный. Помимо оценок по предлагаемым на портале критериям, граждане могут оставить свои комментарии, которые также будут учитываться для повышения качества услуг организаций.

На основании выставленных гражданами оценок предусмотрено автоматическое формирование на портале соответствующего рейтинга государственных организаций.
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