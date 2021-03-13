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ЭКОНОМИКА РБ
В 2020 ГОДУ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНО ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРИЧИНЕННОГО ПРИРОДЕ УЩЕРБА НА 135 ТЫС. РУБЛЕЙ
17:00 15.03.2021
Органы прокуратуры Брестской области в 2020 году в интересах государства направили в суды 65 исковых заявлений на сумму более 135 тыс. рублей о возмещении ущерба, возникшего из-за несоблюдения природоохранного законодательства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, нарушения, как правило, были связаны с незаконными ловом рыбы, охотой, порубкой древесины, а также добычей полезных ископаемых, сопряженной с игнорированием норм об охране земли.
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