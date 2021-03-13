Органы прокуратуры Брестской области в 2020 году в интересах государства направили в суды 65 исковых заявлений на сумму более 135 тыс. рублей о возмещении ущерба, возникшего из-за несоблюдения природоохранного законодательства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, нарушения, как правило, были связаны с незаконными ловом рыбы, охотой, порубкой древесины, а также добычей полезных ископаемых, сопряженной с игнорированием норм об охране земли.