С 22 марта на белорусско-литовской границе в пункте пропуска Мядининкай (сопредельный белорусский – Каменный Лог) начнутся строительные и монтажные работы по реконструкции.

По информации литовской стороны, в связи с запланированными работами в Мядининкае, в процессе которых уменьшится количество полос для движения транспорта, прогнозируется снижение пропускной способности на 50%. Завершение работ планируется во втором квартале 2023 года.

Как отметили в Госпогранкомитете Беларуси, даже без реконструкции литовская сторона не выполняет нормы пропускной способности на 100%, продолжая игнорировать договоренности с белорусскими коллегами.

С начала года во всех пунктах пропуска на общей границе Беларуси и четырех стран-соседок зафиксировано около 140 внештатных ситуаций, большинство которых влияли на скорость оформления транспорта. Около 50% таких ситуаций пришлись именно на литовские пункты пропуска, и во всех случаях пропускная способность не выполнялась.

Среди причин неритмичного оформления транспорта литовской стороной и, как следствие, образования очередей на границе наиболее частыми остаются обновление баз данных таможни (при «ручном» оформлении в час через границу проезжали одна или две фуры), сбои систем оформления, проблемы с электричеством и передачей данных, а также малочисленность сотрудников таможенных смен литовских пунктов пропуска.

По данным графиков очередей интернет-портала Госпогранкомитета четко видно, что в среднем за последние четыре недели очереди перед пунктом пропуска Каменный Лог варьировались от 160 до 300 грузовых автомобилей. Учитывая планируемое снижение пропускной способности в Мядининкае, среднее количество грузовиков в очереди удвоится.

В Госпогранкомитет рекомендуют грузоперевозчикам выбирать альтернативные маршруты.