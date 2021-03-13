У 16 организаций изъяты квоты на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии. Об этом сообщает Министерство энергетики.

Согласно информации, изъятие квот осуществлялось с учетом поступивших обращений субъектов хозяйствования об отказе от распределенных им квот и предложений облисполкомов и Минского горисполкома об их изъятии.

«…квоты по решению Республиканской межведомственной комиссии по установлению, распределению, высвобождению и изъятию квот на создание установок по использованию возобновляемых источников энергии (комиссия) могут изыматься у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по согласованию с облисполкомом (Минским горисполкомом), если на 1 июля года, на который распределена квота, у юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствуют проектная документация на создание установки, прошедшая в установленном порядке государственную экспертизу, и правоустанавливающие документы на земельный участок для целей создания установок», - говорится в сообщении Минэнерго.

Решение об изъятии квот комиссия приняла еще 28 декабря 2020 г.

Информация о решении комиссии доведена до сведения облисполкомов и Мингорисполкома.