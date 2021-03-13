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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ ТРЕТЬ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ СФОРМИРОВАНО ДЕСЯТЬЮ КРУПНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
15:55 15.03.2021
В Минске осуществляют деятельность 141,7 тыс. субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в составе хозяйствующих субъектов 58,8 тыс. организаций и 82,9 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов (сборов) являются 244,7 тыс. граждан.
В рейтинге плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, – открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь», общество с ограниченной ответственностью «ТАБАК–ИНВЕСТ», закрытое акционерное общество «Белорусская нефтяная компания», иностранное предприятие «СЛАВНЕФТЕХИМ» закрытое акционерное общество, совместное общество с ограниченной ответственностью «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ», Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «МИНСКЭНЕРГО», закрытое акционерное общество «Новая нефтяная компания», унитарное предприятие по оказанию услуг «А1», закрытое акционерное общество «МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН», открытое акционерное общество «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП».
Данными организациями уплачено в бюджет 759,8 млн рублей, или почти треть доходов консолидированного бюджета города.
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