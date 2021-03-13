ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.03.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПОЧТИ ТРЕТЬ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ СФОРМИРОВАНО ДЕСЯТЬЮ КРУПНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ


15:55 15.03.2021

В Минске осуществляют деятельность 141,7 тыс. субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в составе хозяйствующих субъектов 58,8 тыс. организаций и 82,9 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов (сборов) являются 244,7 тыс. граждан.

В рейтинге плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, – открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь», общество с ограниченной ответственностью «ТАБАК–ИНВЕСТ», закрытое акционерное общество «Белорусская нефтяная компания», иностранное предприятие «СЛАВНЕФТЕХИМ» закрытое акционерное общество, совместное общество с ограниченной ответственностью «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ», Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «МИНСКЭНЕРГО», закрытое акционерное общество «Новая нефтяная компания», унитарное предприятие по оказанию услуг «А1», закрытое акционерное общество «МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН», открытое акционерное общество «МИНСК КРИСТАЛЛ» - управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП».

Данными организациями уплачено в бюджет 759,8 млн рублей, или почти треть доходов консолидированного бюджета города.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2021
валюта курс
EUR 3.0956
USD 2.5933
RUB 3.5259
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.03.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0947 -0.0009
USD 2.5940 +0.0007
RUB 3.5453 +0.0194
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0950 3.0980
USD 2.5920 2.5970
RUB 3.5380 3.5500
подробнее

Конвертация в банках
на 15.03.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1910 1.1950
EUR/RUB 87.2000 87.6000
USD/RUB 73.1000 73.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте