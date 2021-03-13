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ЭКОНОМИКА РБ


АКЦИЯ «НЕДЕЛЯ ЛЕСА» ПРОЙДЕТ В БЕЛАРУСИ С 3 ПО 10 АПРЕЛЯ


15:42 15.03.2021

Республиканская добровольная акция «Неделя леса» пройдет в Беларуси с 3 по 10 апреля.

Ее организатором выступит Министерство лесного хозяйства Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, в нынешнем году акция состоится уже в 14-й раз.

Так, только в 2020 году руками волонтеров было высажено более 23 миллионов деревьев. Основными лесообразующими породами традиционно стали сосна, ель и береза. Новый лес был создан на площади около 5,5 тыс. га. Всего работы были организованы на 2332 объектах.

Нынешний год в лесной отрасли проходит под знаком Года лесных культур. Как отмечал ранее министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, он должен стать переломным в отношении к вопросам лесовосстановления. В частности, речь идет о повышении качества создания лесных культур.

Напомним, что главной целью акции «Неделя леса» является привлечение внимания общественности к необходимости бережного отношения к лесному фонду. Особый акцент при этом делается на работе с подрастающим поколением.

Стать участником акции может каждый. Для этого достаточно обратить в ближайший лесхоз или лесничество и заявить о своем желании. Лесохозяйственные учреждения обеспечат волонтеров всем необходимым посадочным материалом, а также инвентарем, обозначат объекты, которые нуждаются в посадке леса.
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