В Национальном аэропорту Минск 13 марта 2021 года приземлился новый Embraer 195-E2, который стал вторым воздушным судном данного типа во флоте авиакомпании «Белавиа».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, самолет отличается от других необычной юбилейной ливреей: теперь на хвосте можно увидеть цифры «25», а на фюзеляже – слоган авиакомпании на двух языках (русском и английском). Это второе воздушное судно новейшего типа из трех, на поставку которых в феврале 2020 года был подписан лизинговый договор между авиакомпанией «‎Белавиа‎»‎ и лизинговой компанией AerCap Holdings N.V.

Главная отличительная характеристика Embraer 195-E2 – в его экономичности. Двигатель GTF, полностью закрытая конструкция шасси и увеличенное крыло помогают существенно снизить расходы топлива – на 25,4% из расчета на одно пассажирское место. Также у Embraer 195-E2 снижены выбросы окиси азота по стандарту CAEP/8 на 35%, а выбросы углекислого газа – на 50%. Это делает самолет самым тихим и экологичным в своем классе и дает возможность снизить стоимость авиабилетов, увеличив при этом уровень сервиса.

«Белавиа» и бразильский производитель воздушных судов Embraer сотрудничают уже 8 лет. Белорусский авиаперевозчик успешно эксплуатирует 13 самолетов данного аэростроительного конгломерата. Новый Embraer 195-E2 станет четырнадцатым судном бразильского происхождения во флоте авиакомпании.