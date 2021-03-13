|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.03.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСК ПРИБЫЛ ВТОРОЙ EMBRAER 195-E2 В ЮБИЛЕЙНОЙ ЛИВРЕЕ
15:40 15.03.2021
В Национальном аэропорту Минск 13 марта 2021 года приземлился новый Embraer 195-E2, который стал вторым воздушным судном данного типа во флоте авиакомпании «Белавиа».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, самолет отличается от других необычной юбилейной ливреей: теперь на хвосте можно увидеть цифры «25», а на фюзеляже – слоган авиакомпании на двух языках (русском и английском). Это второе воздушное судно новейшего типа из трех, на поставку которых в феврале 2020 года был подписан лизинговый договор между авиакомпанией «Белавиа» и лизинговой компанией AerCap Holdings N.V.
Главная отличительная характеристика Embraer 195-E2 – в его экономичности. Двигатель GTF, полностью закрытая конструкция шасси и увеличенное крыло помогают существенно снизить расходы топлива – на 25,4% из расчета на одно пассажирское место. Также у Embraer 195-E2 снижены выбросы окиси азота по стандарту CAEP/8 на 35%, а выбросы углекислого газа – на 50%. Это делает самолет самым тихим и экологичным в своем классе и дает возможность снизить стоимость авиабилетов, увеличив при этом уровень сервиса.
«Белавиа» и бразильский производитель воздушных судов Embraer сотрудничают уже 8 лет. Белорусский авиаперевозчик успешно эксплуатирует 13 самолетов данного аэростроительного конгломерата. Новый Embraer 195-E2 станет четырнадцатым судном бразильского происхождения во флоте авиакомпании.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.03.2021
Курсы в банках
на 15.03.2021
Конвертация в банках
на 15.03.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте