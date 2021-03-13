Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 15 марта 2021 года выросло до 303,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано - 303 тыс. 270 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 294 тыс. 143 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписаны 658 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2103 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 947 человек, число смертей от COVID-19 - на 8.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 12 тыс. 395 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 113 тыс. 709 тестов.