Специалисты ОАО «НИИЭВМ» по предложению Беларусбанка провели анализ возможности и вариантов реализации проекта по оплате проезда в Минском метрополитене на основе комплекта оборудования распознавания лиц, интегрируемого в состав оборудования входных турникетов Минского метрополитена.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в настоящее время на действующих станциях Минского метрополитена используются входные турникеты, в которых для прохода через них, наряду с жетонами, используются бесконтактные смарт карты (БСК) трех типов: БСК Минского метрополитена, БСК единого проездного коммунального транспорта, и банковская БСК.

Для оснащения станций 3-й линии Минского метрополитена ОАО «НИИЭВМ» разработана и поставлена новая модель входного турникета, которая имеет отличия от предыдущей модели как по конструктивному, так и по схемотехническому исполнению. Для этой модели было также разработано специальное программное обеспечение, которое обеспечивает работу электронных модулей турникетов со всеми указанными носителями билетной продукции.

Интеграция в турникетное оборудование Минского метрополитена оборудования, поставленного ОАО «Беларусбанк» и обеспечивающего распознавание лиц и проведение на его основе системы расчетов за оказываемую услугу по перевозке пассажиров, выполнена ОАО «НИИЭВМ» совместно со службами Минского метрополитена, и на первом этапе проекта потребовала доработки электроники, программного обеспечения и протокола информационного обмена турникета. Данный комплекс работ, в рамках работ первого этапа, проведен на шести входных турникетах 1-й линии метрополитена и введен в пассажирскую эксплуатацию с января 2021 года.

Последующие этапы работ по проекту предусматривают распространение проекта на все станции 1-й и 2-й линий, разработку варианта решений проекта для турникетов новой модели на 3-й линии метрополитена, а также реализацию расширенного интерфейса и протокола обмена для формирования в составе оборудования автоматизированной системы контроля оплаты проезда и прохода пассажиров (АСКОП) метрополитена расширенной базы данных проходов на основе технологии распознавания лиц.