На 1 марта применяют упрощенную систему налогообложения 93,9 тыс. субъектов хозяйствования столицы, в том числе 25,8 тыс. организаций и 68,1 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, количество таких субъектов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 6,4%.

От данной категории плательщиков поступило 141,3 млн рублей, в том числе от организаций – 100,2 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 41,1 млн рублей.