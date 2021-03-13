Таможенники Беларуси в 2020 году пресекли свыше 60 нарушений по фактам незаконного использования товарных знаков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете Беларуси, имел место и факт хранения контрафактных копий объектов авторского права.

Предметами административных правонарушений являлась спортивная обувь, квадроциклы, игрушки-конструкторы для детей и автомобильные запчасти. А основными экспортерами товаров, ввезенных с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности, были представители США, Литвы и России.

По данным фактам судом принято решение о конфискации товаров либо о взыскании стоимости предметов правонарушений на сумму порядка 1,4 млн рублей.

Сегодня в национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности включено более 380 товарных знаков, принадлежащих как зарубежным, так и белорусским правообладателям.

В структуре таких товаров преобладает алкогольная продукция, бытовая химия, косметические средства, кондитерские изделия, автозапчасти, оборудование, технические масла.

Если при помещении под таможенные процедуры товаров выявляются признаки нарушения прав на включенные в реестр объекты интеллектуальной собственности, срок выпуска таких товаров приостанавливается на 10 рабочих дней. В течение этого времени правообладатель (его представитель) могут обратиться в таможенные органы, органы внутренних дел и другие уполномоченные органы за защитой своих прав.

Сведения из национального таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности являются общедоступными.