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ЭКОНОМИКА РБ
НДС ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛИДИРУЕТ СРЕДИ НАЛОГОВ ПО НАПОЛНЕНИЮ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МИНСКА
13:05 15.03.2021
Значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы (60,1% в общем объеме поступлений) в январе-феврале 2021 года сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, объемы поступлений по подоходному налогу (18,5%), акцизам (7,2%), налогу при упрощенной системе налогообложения (3,5%), налогу на доходы (2,2%), земельному налогу (1,6%).
Невысокий удельный вес поступлений по налогу на прибыль (1,0%) обусловлен тем фактором, что первый срок уплаты в текущем году наступит 22 марта.
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