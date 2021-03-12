Значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы (60,1% в общем объеме поступлений) в январе-феврале 2021 года сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, объемы поступлений по подоходному налогу (18,5%), акцизам (7,2%), налогу при упрощенной системе налогообложения (3,5%), налогу на доходы (2,2%), земельному налогу (1,6%).

Невысокий удельный вес поступлений по налогу на прибыль (1,0%) обусловлен тем фактором, что первый срок уплаты в текущем году наступит 22 марта.