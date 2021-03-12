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ЭКОНОМИКА РБ
В ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ПРОВЕЛИ РАБОТЫ НА НЕФТЕПРОВОДЕ МОЗЫРЬ-БРЕСТ
12:59 15.03.2021
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ремонт проходил на 369 км нефтепровода Мозырь-Брест DN700. В период плановой остановки перекачки персонал НПС «Кобрин» и НПС «Пинск» освободил от нефти и заменил дефектную секцию магистрального нефтепровода. Проверку сварных соединений методами неразрушающего контроля осуществили специалисты подрядной организации и ЦБПО.
«Работы на нефтепроводе велись в круглосуточном режиме и были выполнены в установленные сроки. Транспортировка углеводородного сырья осуществляется в штатном режиме», - рассказали на предприятии.
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