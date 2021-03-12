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ЭКОНОМИКА РБ
ЛИЦЕИСТЫ БГУ ЗАВОЕВАЛИ ДИПЛОМЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ INNOPOLIS OPEN
12:39 15.03.2021
Лицеисты БГУ завоевали дипломы на Международной олимпиаде по информатике Innopolis Open.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, десятиклассники Даниил Забавский и Богдан Толстик удостоены дипломов I и III степени соответственно. Финал соревнования проходил 21 февраля в дистанционном формате.
Тренером лицеистов выступила заведующая кафедрой информатики Лицея БГУ Анжелика Лапо.
Всего в итоговом поединке олимпиады участвовали 397 школьников из Беларуси, Бельгии, Гонконга, Индии, Нидерландов, России, Франции и др.
Беларусь на соревновании представили 37 учащихся из Минской, Гомельской, Витебской и Гродненской областей.
На протяжении четырех часов всем конкурсантам необходимо было решить пять задач по информатике.
По итогам финала на счету белорусов два диплома I степени, диплом II степени и пять дипломов III степени.
Международная олимпиада по информатике «Innopolis Open» проводится с 2015 года и входит в перечень олимпиад, призеры которых пользуются льготами при поступлении в вузы или получают максимальный балл ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю состязания. Соревнование международного уровня проводится по 4 направлениям: информатика, математика, информационная безопасность и робототехника. Ежегодно в соревновании участвует более 5 тыс. школьников со всего мира.
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