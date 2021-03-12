ЭКОНОМИКА РБ

ЛИЦЕИСТЫ БГУ ЗАВОЕВАЛИ ДИПЛОМЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ИНФОРМАТИКЕ INNOPOLIS OPEN

12:39 15.03.2021 Лицеисты БГУ завоевали дипломы на Международной олимпиаде по информатике Innopolis Open. Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, десятиклассники Даниил Забавский и Богдан Толстик удостоены дипломов I и III степени соответственно. Финал соревнования проходил 21 февраля в дистанционном формате. Тренером лицеистов выступила заведующая кафедрой информатики Лицея БГУ Анжелика Лапо. Всего в итоговом поединке олимпиады участвовали 397 школьников из Беларуси, Бельгии, Гонконга, Индии, Нидерландов, России, Франции и др. Беларусь на соревновании представили 37 учащихся из Минской, Гомельской, Витебской и Гродненской областей. На протяжении четырех часов всем конкурсантам необходимо было решить пять задач по информатике. По итогам финала на счету белорусов два диплома I степени, диплом II степени и пять дипломов III степени. Международная олимпиада по информатике «Innopolis Open» проводится с 2015 года и входит в перечень олимпиад, призеры которых пользуются льготами при поступлении в вузы или получают максимальный балл ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю состязания. Соревнование международного уровня проводится по 4 направлениям: информатика, математика, информационная безопасность и робототехника. Ежегодно в соревновании участвует более 5 тыс. школьников со всего мира.