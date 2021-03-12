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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДОРОЖАЛИ ЗА ФЕВРАЛЬ НА 1,9%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 3,7%%
12:12 15.03.2021
В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 101,9%, с декабрем 2020 г. – 103,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в феврале 2021 года к февралю 2020 года составил 8,7%. За январь-февраль 2021 года к уровню января-февраля 2020 года цены на продтовары подскочили на 8,1%.
Непродовольственные товары в феврале 2021 года подорожали по сравнению с январем на 1,0%, с начала года – на 2,3%. При этом годовой рост цен за февраль составил 8,9%. За январь-февраль 2021 года к уровню января-февраля 2020 года цены на непродовольственные товары выросли на 8,7%.
Цены на услуги в феврале 2021 года выросли по сравнению с январем на 3,3%, с начала года – на 3,9%. Годовой рост цен на услуги за февраль составил 9,6%. В январе-феврале 2021 года к соответствующему периоду 2020 года услуги стали дороже на 9,2%.
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