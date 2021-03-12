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ЭКОНОМИКА РБ
НА ВТОРОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ БЕЛАЭС ЗАВЕРШЕНА ЗАГРУЗКА В РЕАКТОР ИМИТАТОРОВ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК
11:55 15.03.2021
На втором энергоблоке БелАЭС завершена загрузка в реактор имитаторов тепловыделяющих сборок. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Согласно информации, всего в активную зону реактора их загружено 163.
«Имитаторы ТВС являются точной копией тепловыделяющих сборок, полностью повторяя их конструкцию. Они используются вместо штатных ТВС в период пусконаладочных работ для проверки реакторной установки на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности. В настоящее время на втором энергоблоке продолжаются работы по сборке реактора для последующей его подготовки к гидравлическим испытаниям и циркуляционной промывке систем первого контура», - говорится в сообщении.
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