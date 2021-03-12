Годовая инфляция в Беларуси может сложиться выше 7% на протяжении большей части 2021 года. Об этом говорится в макроэкономических итогах недели, которые подготовили аналитики Евразийского банка развития.

Годовая инфляция в Беларуси ускорилась с 7,7% в январе до 8,7% в феврале. Источником повышенной инфляции остаются медицинские товары и продовольствие.

По расчету ЕАБР, медикаменты подорожали на 20% год к году в феврале (14,4% в январе) из-за увеличения НДС с начала года и высокого спроса в условиях пандемии.

Рост стоимости продовольствия ускорился до 7,8% год к году, с 6,6% в предыдущем месяце на фоне повышения мировых цен и низкого урожая незерновых культур в Беларуси в прошлом году.

Как отмечают в ЕАБР, дополнительным фактором ускорения инфляции в феврале стало повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Инфляция в марте может сохраниться несколько выше верхней границы прогнозного диапазона ЕАБР в 8–8,5% год к году и остаться выше 7% год к году на протяжении большей части 2021 года», - прогнозируют экономисты.

Эксперты ЕАБР также прокомментировали решение Национального банка Беларуси 12 марта сохранить ставку рефинансирования на уровне 7,75%. Срок приостановки постоянно доступных операций регулирования ликвидности продлен до принятия соответствующего решения правлением Нацбанка (ранее — до 18 мая).

По оценке ЕАБР, денежно-кредитные условия в I квартале 2021 года оставались относительно жесткими, что обеспечивалось пруденциальными мерами и ограничением регулятором денежного предложения. В январе объем новых кредитов упал почти на 15% год к году.

«Принятые решения указывают на сохранение характера денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы. При контроле Нацбанком за денежным предложением инфляция начнет замедляться во второй половине 2021 года, но может остаться выше 7% год к году на протяжении большей части года», - считают аналитики ЕАБР.