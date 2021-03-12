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ЭКОНОМИКА РБ
ДВА 240-ТОННЫХ САМОСВАЛА БЕЛАЗ ЗАПУСТИЛИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НА КРУПНЕЙШЕМ МЕСТОРОЖДЕНИИ КУРСКОЙ МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ
11:15 15.03.2021
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг», самосвалы серии БЕЛАЗ-7531, пополнившие автопарк Стойленского горно-обогатительного комбината (Старый Оскол, Белгородская область, Российская Федерация), специально адаптированы для сложных горно-геологических условий одного из самых крупных месторождений Курской магнитной аномалии. В новых «БЕЛАЗах», обладающих высокими техническими характеристиками и расширенным функционалом, учтены все конструктивные предложения специалистов СГОКа.
В частности, ряд усовершенствований коснулся эксплуатации шин: система контроля давления в шинах позволяет отслеживать их температуру и держать одинаковое давление в спаренных задних шинах, что снижает интенсивность износа колес. Внесены изменения в систему выпуска выхлопных газов, что облегчает работу двигателя самосвала и сокращает расход топлива.
Для безопасности и удобства белазистов 240-тонники оборудованы диагональной лестницей с откидной автоматической ступенью, системами контроля усталости водителя и видеонаблюдения, задачей которого является мониторинг ситуации на дороге и контроль за манипуляциями оператора «БЕЛАЗа».
Усовершенствовано и оснащение водительской кабины, которая снабжена системой климат-контроля, сиденьем с трехточечными ремнями безопасности и системой кругового обзора при движении машины задним ходом. На палубе самосвала установлено трехсекционное цифровое табло, где отражается загрузка в тоннах, что позволяет детальнее контролировать погрузку горной массы.
По планам стойленцев, 240-тонники позволят уменьшить трафик техники на технологических линиях карьера и повысить производительность труда, ведь объем перевозок в сутки одним самосвалом в среднем составляет 10-11 тысяч тонн горной породы.
Всего в карьере Стойленского ГОКа на добыче руды теперь задействованы 32 карьерных самосвала «БЕЛАЗ» грузоподъемностью 130-136 тонн, а также три 220-тонных и четыре 240-тонных белорусских богатыря.
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