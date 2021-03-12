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ЭКОНОМИКА РБ


В БГУ С 15 МАРТА СТАРТУЕТ НЕДЕЛЯ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН-ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ С ЦЕЛЬЮ ПРОФОРИЕНТАЦИИ


11:00 15.03.2021

Неделя открытых онлайн-занятий для школьников стартует с 15 марта в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, целью онлайн-обучения является профориентация школьников старших классов, знакомство с образовательным процессом в вузе, а также повышение престижа высшего образования.

В частности, обучение организуется на факультете философии и социальных наук (ФФСН) по следующим направлениям: психологии, социологии, философии и социальной работе. Принять участие могут старшеклассники школ, лицеев, гимназий Беларуси. Записаться на бесплатное обучение можно по ссылке.

Программа включает девять онлайн-занятий. Школьники смогут выбрать интересующие темы лекций, семинарских и лабораторных занятий. Преподаватели ФФСН расскажут учащимся о раннем и дошкольном детстве, психических процессах, средневековой схоластике, деловом общении и коммуникации, справедливости в здравоохранении, этике и этикете делового общения и др.

С подробным расписанием Недели можно ознакомиться на сайте ФФСН.

Организатором выступает ФФСН БГУ и Совет молодых ученых факультета.
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