ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ВКЛЮЧЕН В СЕТЬ

10:48 15.03.2021 Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго. «После успешного завершения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке первый энергоблок БелАЭС 14 марта включен в сеть», - говорится в сообщении. Согласно информации, ракторная установка выведена на номинальный уровень мощности. В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, до 5 апреля на первом энергоблоке планируется провести испытания реакторной установки как в стационарном режиме, так и динамические испытания на различных уровнях мощности с разгрузкой энергоблока, в том числе до нулевого уровня мощности.