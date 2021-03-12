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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ВКЛЮЧЕН В СЕТЬ
10:48 15.03.2021
Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
«После успешного завершения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке первый энергоблок БелАЭС 14 марта включен в сеть», - говорится в сообщении.
Согласно информации, ракторная установка выведена на номинальный уровень мощности.
В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, до 5 апреля на первом энергоблоке планируется провести испытания реакторной установки как в стационарном режиме, так и динамические испытания на различных уровнях мощности с разгрузкой энергоблока, в том числе до нулевого уровня мощности.
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