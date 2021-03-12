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ЭКОНОМИКА РБ
НА НАЧАЛО МАРТА В БЕЛАРУСИ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ БЕЗРАБОТНЫХ СОСТОЯЛО 8,3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
10:45 15.03.2021
На 1 марта 2021 г. на учете в качестве безработных состояло 8,3 тыс. человек, что на 18% меньше, чем на 1 марта 2020 г. (10,2 тыс. человек).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, уровень зарегистрированной безработицы на 1 марта 2021 г. составил 0,2% и по сравнению с 1 марта 2020 г. (0,2%) не изменился.
Уровень зарегистрированной безработицы в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях составил – 0,3%, Гомельской и Минской областях – 0,2%, Минске − 0,1%.
Нанимателями на 1 марта 2021 г. заявлены сведения о наличии 72,1 тыс. свободных рабочих мест, что на 13,6% меньше, чем на 1 марта 2020 г. (83,5 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 61% от общего числа вакансий (на 1 марта 2020 г. – 61,9%).
При этом в Минске на 1 безработного приходится 20,3 вакансии, в Минской области – 13,2 вакансии, Гродненской – 8,6 вакансий, Гомельской – 8,5 вакансий, Брестской – 5,6 вакансий, Могилевской - 5,5 вакансий, Витебской области – 4,9 вакансии на 1 безработного.
В январе-феврале 2021 года за содействием в трудоустройстве обратилось 17,2 тыс. человек, из которых 10,5 тыс. человек поставлено на учет в качестве безработных.
В январе-феврале 2021 года на постоянную работу трудоустроено 11,3 тыс. человек, на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 664 человека. При этом 3,7 тыс. человек приняли участие в оплачиваемых общественных работах, а 11 семей безработных переселены на новое место жительства и работы.
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