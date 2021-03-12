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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛПОЧТА И БЕЛТЕЛЕКОМ 15 МАРТА ПРОВЕДУТ КОНСУЛЬТАЦИИ
09:50 15.03.2021
В рамках Дня потребителя 15 марта 2021 года РУП «Белпочта» и РУП «Белтелеком» проведут консультации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерство связи и информатизации, в выделенных объектах почтовой связи РУП «Белпочта» проведет акцию «День клиента».
Во время акции потребители смогут ознакомиться с такими электронными способами получения услуг, как: пересылка электронных писем с юридическим подтверждением доставки посредством Национальной почтовой электронной системы; получение отправлений по sms-кодам (без предоставления документов, удостоверяющего личность); получение услуг через мобильное приложение РУП «Белпочта»; перенаправление отправлений для получения через почтоматы или пункты выдачи; возможность поздравления и приобретения подарков через сайт РУП «Белпочта» (shop.belpost.by, сервис «Поздравление с праздниками»).
В Минске акция пройдет в круглом зале главпочтамта (пр. Независимости, д. 10) с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00.
В официальных сообществах Белтелекома в социальных сетях в День потребителя в пройдет онлайн-консультация. 15 марта на площадках в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и Instagram пользователи смогут задать свои вопросы об услугах компании и получить ответы специалистов.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте РУП «Белтелеком».
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