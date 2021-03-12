ЭКОНОМИКА РБ

ЗА СЧЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ МИНСКА В ДОХОД ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ПОСТУПИЛО 2,3 МЛРД РУБЛЕЙ

09:47 15.03.2021 За январь-февраль 2021 года Минск собрал 2341,8 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 70,7% (1655,8 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 29,3% (686,0 млн рублей) – местного.