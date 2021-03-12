ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» разработало оборудование - укатчик лыжной трассы УЛТ-1,6.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, новая разработка предприятия для подготовки лыжных трасс успешно прошла испытания.

Укатчик предназначен для обработки снежных поверхностей и поддержания в надлежащем состоянии лыжных трасс.

Многофункциональный укатчик применяется: для работы в начальный период создания «подложки» лыжной трассы; во время и после снегопадов – для снегозадержания, увеличения снежной основы; для уплотнения снега на зимних футбольных полях; для создания площадок при проведении культурно-массовых мероприятий на открытой местности; для накатки пешеходных дорожек и подходов к спортивным трассам на заснеженных участках; для создания зимних маршрутов для квадроциклов; для создания трасс конных маршрутов и трасс гонок на собачьих упряжках.

Ширина обработки трассы – 1,6 м, максимальная скорость работы – 20 км/ч, безупречно работает при температуре до минус 30 градусов.

Для сцепления с буксирами – снегоходом или квадроциклом – УЛТ-1,6 оснащен регулировочными болтами, которые позволяют подстроить его под разную высоту фаркопа.

«Управлять таким оборудованием сможет любой человек, понимающий принцип подготовки лыжной трассы», - заверили в пресс-службе.