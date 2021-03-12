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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ФЕВРАЛЕ ВЫРОСЛИ НА 1,4%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 2,8%


09:36 15.03.2021

Индекс цен производителей промышленной продукции в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 101,4%, с декабрем 2020 г. – 102,8%, в том числе на инвестиционные товары – 100,9% и 101,8% соответственно, промежуточные товары – 101,5% и 103,3%, потребительские товары – 101,5% и 102% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 102,7%, с декабрем 2020 г. – 104,5%, в том числе в растениеводстве – 108,6% и 111,8% соответственно, животноводстве – 101,1% и 102,5% соответственно.

Индекс цен в строительстве в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 93,4%, с декабрем 2020 г. – 96,9%, в том числе на строительно-монтажные работы – 92,1% и 96,2% соответственно, машины и оборудование – 100,1% и 97,8%, прочие работы и затраты – 76,5% и 92,2% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 105,1%, с декабрем 2020 г. – 104,3%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в феврале 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. составил 100%, с декабрем 2020 г. – 100,1%.
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