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ЭКОНОМИКА РБ


ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ФЕВРАЛЬ ВЫРОСЛИ НА 1,3%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 2,8%


18:07 12.03.2021

Потребительские цены в Минской области в феврале 2021 года выросли по сравнению с январем 2021 года на 1,3%, с начала года – на 2,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в феврале 2021 года по сравнению с февралем 2020 года цены рванули вверх на 8,8%, а по сравнению с январем-февралем прошлого года – на 8,5%.

Продовольственные товары в феврале 2021 года подорожали по сравнению с январем на 1,5%, с начала года – на 3,0%. В свою очередь годовой рост цен на продтовары в феврале составил 7,9%. За январь-февраль 2021 года цены подорожали к уровню января-февраля 2020 года на 7,6%.

Цены на непродовольственные товары выросли в феврале текущего года на 1,0%, с начала года – на 2,5%. При этом рост цен на непродовольственные товары в феврале 2021 года к февралю 2020 года составил 10%. За январь-февраль 2021 года к уровню января-февраля 2020 года цены подскочили на 9,6%.

Стоимость услуг в феврале 2021 года по сравнению с январем 2021 года выросла на 3,4%, с начала года – на 3,8%. В феврале 2021 года цены на услуги по сравнению с февралем 2020 года подскочили на 9,5%. За январь-февраль текущего года к соответствующему уровню 2020 года услуги подорожали на 9,1%.
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