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ЭКОНОМИКА РБ


АГАТ-СИСТЕМ ПРЕДСТАВИТ НА ВЫСТАВКЕ MILEX-2021 НОВОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО


18:00 12.03.2021

ОАО «АГАТ-СИСТЕМ» представит на выставке MILEX-2021 перспективную разработку – переговорное устройство ПУ-6, которое придет на смену предыдущей разработке предприятия – переговорному устройству ПУ-3.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, изделие ПУ-6 предназначено для установки в легких танках, боевых машинах пехоты (БМП), колесных бронетранспортерах (БТР) и объектах, созданных на их базе, имеет более широкий, оптимальный для экипажей боевых машин функционал, и обеспечивает абонентам внутреннюю связь, внешнюю связь по двум радиостанциям и одной проводной линии, а также прослушивание радиоприемника.

Изделие ПУ‑6 предназначено для установки в легких танках, боевых машинах пехоты (БМП), колесных бронетранспортерах (БТР) и объектах, созданных на их базе. Изделие ПУ‑6 не предназначено для установки непосредственно на броне.

Основными составными частями изделия ПУ-6 являются: пульт командира; пульт наводчика; блок громкоговорителя БГ (может не поставляться); нагрудный переключатель со шлемофоном.

При работе используются нагрудные переключатели со шлемофонами.

Нагрудный переключатель командира подключается непосредственно к пульту командира, нагрудные переключатели водителя и двух десантников подключаются к пульту командира через удлинители.

Нагрудный переключатель наводчика подключается непосредственно к пульту наводчика.

Блок громкоговорителя БГ подключается к пульту командира и обеспечивает громкоговорящую трансляцию сигнала, поступающего на телефоны шлемофона командира, с плавной регулировкой ее громкости.

Функциональные возможности изделия ПУ-6 позволяют обеспечить следующие виды связи: внутреннюю двустороннюю телефонную связь до пяти абонентов между собой; внутреннюю циркулярную двустороннюю телефонную связь между всеми абонентами; внешнюю двустороннюю телефонную связь по любой из двух радиостанций объекта и прослушивание одного радиоприемника; прослушивание тонального сигнала вызова от радиостанций или радиоприемника; посылку вызова внешним абонентам через радиостанции; внешнюю двустороннюю телефонную связь по двухпроводной линии связи; предоставление внешнему абоненту, работающему по проводной линии связи, выхода на радиосвязь через любую из двух радиостанций объекта; посылку индукторного вызова внешнему абоненту, работающему по проводной линии связи, и прием индукторного вызова от этого абонента. Длина кабеля типа П-274М для подключения аппарата телефонного ТА 11 не более 500 м; возможность подключения выносного блока громкоговорителя, который обеспечивает громкоговорящую трансляцию сигнала, поступающего на телефоны шлемофона командира, с плавной регулировкой его громкости.

Переговорное устройство ПУ-6 позволяет качественно улучшить взаимодействие и слаженность экипажей подвижных наземных объектов в сложных условиях боевой обстановки.
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