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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДАЖИ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗРОСЛИ В 2 РАЗА
17:52 12.03.2021
В Минской области за последние три года рост продаж неиспользуемой недвижимости увеличился в 2 раза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, активный интерес наблюдался к объектам, выставляемым на торги с начальной ценой, равной одной базовой величине. Если в 2018 году в Минской области было продано только три таких объекта, то в 2020 их количество уже составило 24.
Одной из наиболее примечательных продаж 2020 года стала продажа историко-культурной ценности, расположенной в Несвиже. Здание, построенное монахами-бернардинцами в ХVI веке, находится рядом с Костелом Божьего тела и главным входом в Несвижский дворцово-парковый комплекс, планируется использовать для открытия музея сакральных ценностей из камня.
В 2021 году уже продано 5 неиспользуемых объектов. Всего в Минской области запланирован к продаже 101 неиспользуемый объект, из которых 15 предлагается приобрести за одну базовую величину.
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