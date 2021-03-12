В Минской области за последние три года рост продаж неиспользуемой недвижимости увеличился в 2 раза.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, активный интерес наблюдался к объектам, выставляемым на торги с начальной ценой, равной одной базовой величине. Если в 2018 году в Минской области было продано только три таких объекта, то в 2020 их количество уже составило 24.

Одной из наиболее примечательных продаж 2020 года стала продажа историко-культурной ценности, расположенной в Несвиже. Здание, построенное монахами-бернардинцами в ХVI веке, находится рядом с Костелом Божьего тела и главным входом в Несвижский дворцово-парковый комплекс, планируется использовать для открытия музея сакральных ценностей из камня.

В 2021 году уже продано 5 неиспользуемых объектов. Всего в Минской области запланирован к продаже 101 неиспользуемый объект, из которых 15 предлагается приобрести за одну базовую величину.