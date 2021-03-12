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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ ПВТ В 2020 ГОДУ ПРЕВЫСИЛ $2,7 МЛРД
17:49 12.03.2021
Экспорт Парка высоких технологий (ПВТ) в 2020 году превысил $2,7 млрд. Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.
«В 2020 году Парк высоких технологий существенно увеличил экспорт – темп роста составил 125%. В результате объем экспорта ПВТ достиг $2 млрд 735 млн. Общим объем производства составил 7 млрд 400 млн рублей с темпом роста 143%. Это абсолютный рекорд за всю историю парка», – отметил директор ПВТ Всеволод Янчевский.
Основными потребителями ИТ-продуктов и услуг резидентов ПВТ являются США и страны ЕС, на долю которых приходится около 90% всего экспорта. В первую пятерку стран-партнеров входят США, Кипр, Великобритания, Ирландия и Россия.
Доля ПВТ в ВВП Беларуси по итогам года превысила 4%, при том что в парке работает около 1,5% от всех занятых в экономике страны.
Резиденты ПВТ более чем на треть нарастили налоговые отчисления в бюджет. Налоги резидентов парка в 2020 году составили 418 млн рублей (рост – 138%).
За прошедший год в ПВТ создано более 10 тысяч новых рабочих мест. По итогам 2020 года в парке работает уже почти 70 тысяч специалистов.
В 2020 году в ПВТ вступили 236 новых резидентов, в марте 2021 года – еще 65. Сегодня в ПВТ объединяет 1021 компанию.
Значительно увеличился приток прямых иностранных инвестиций в ПВТ. В 2020 году их объем составил $331,7 млн (рост – 126%). За истекший год ПВТ пополнился 23 центрами разработки зарубежных корпораций, сегодня их количество составляет 107 компаний.
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