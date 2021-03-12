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ЭКОНОМИКА РБ


НА УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ ЗАТРАЧЕНО BR9,6 МЛН


17:41 12.03.2021

В 2020 году на улучшение материально-технической базы санаторно-курортных и оздоровительных организаций Брестской области затрачено Br9,6 млн (в 2019 г. - Br10,7 млн).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, в УП "АСБ санаторий "Солнечный" осуществлялось строительство нового бассейна, который планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. На это затрачено Br3 млн.

В ОАО "Санаторий "Ружанский" переоборудован СПА-комплекс для проведения реабилитационно-восстановительных процедур, закуплено новое оборудование, проведены работы по благоустройству территории и затрачено Br1,3 млн средств собственника.

В санатории "Свитанок" РУП "Гранит" проведена реконструкция зданий санатория и медико-оздоровительного комплекса на сумму Br538,0 тыс.

В оздоровительном лагере "Электрон" филиала РУП "Брестэнерго" Барановичские электрические сети в первом спальном корпусе произведен текущий ремонт всех жилых комнат с заменой отопления, на что затрачено Br234,8 тыс.

В оздоровительном лагере "Верба" обособленного структурного подразделения (филиала) "Оздоровительный центр" РУП "Брестское отделение Белорусской железной дороги" произведен текущий ремонт зданий и сооружений, приобретено технологическое оборудование (пароконвектомат, холодильное оборудование), осуществлены ремонтные работы водопроводной системы и затрачено Br163,4 тыс.
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