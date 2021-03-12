МТС запустил сервис для электронного документооборота.

Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, сервис МТС SmartDoc предназначен для юридических лиц. Он позволяет эффективно организовать электронный документооборот через web-интерфейс.

Пользователи могут обмениваться электронными документами, использовать функционал цифровой подписи МТС ID или подписи на USB-носителе.

МТС SmartDoc позволяет завизировать электронной цифровой подписью неограниченное количество файлов любого формата, доставить их адресату с подтверждением, а также хранить исходящие и входящие сообщения в течение 36 месяцев с даты последней оплаты сервиса.

При этом каждая из услуг линейки МТС SmartDoc позволяет обмениваться внутри компании неограниченным количеством сообщений.

Чтобы добавить услуги МТС SmartDoc Лайт, Стандарт или Бизнес, нужно заполнить заявление в салоне связи МТС или на smartdoc.mts.by.

Первые 30 календарных дней пользоваться сервисом можно бесплатно, затем стоимость за 30 дней составит: за пакет Лайт – 25 рублей, Стандарт – 180 рублей, Бизнес – 500 рублей.