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ЭКОНОМИКА РБ
ДОЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫПУСКА ЭКСПОРТНЫХ ТОВАРОВ К 2025 ГОДУ В БЕЛАРУСИ СОСТАВИТ 75% - ГТК
17:20 12.03.2021
К 2025 году количество таможенных процедур, в которых товары будут выпускаться автоматически, возрастет до 9. Это предусмотрено стратегией развития таможенных органов Беларуси на 2021-2025 годы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, если в таможенной процедуре экспорта на конец 2020 года автоматически выпущено 59% всех деклараций, то к 2025 году доля автомата составит 75%.
«Сегодня есть возможность выпускать автоматически товары, помещаемые под процедуры экспорта, импорта и транзита. Такая технология содействует обеспечению безбарьерной среды для бизнеса, снижению временных и финансовых затрат, связанных с совершением таможенных операций, а также коррупционных рисков», - отметили в ГТК.
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