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ЭКОНОМИКА РБ


В РЕЧНОМ ПОРТУ БОБРУЙСКА ВЫЯВЛЕН РЯД НАРУШЕНИЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВ


17:15 12.03.2021

Могилевская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о безопасной эксплуатации судов внутреннего водного транспорта во время отстоя в межнавигационный период 2020-2021 годов.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в филиале РТУП «Белорусское речное пароходство» – речном порту Бобруйск не соблюдали требования профильных актов в части подготовки и постановки судов на отстой, а также правила технической эксплуатации их узлов и оборудования.

В частности, отсутствовал план мероприятий по пожарной безопасности, остался без проверки сам пункт отстоя судов, не было определено количество вахтенных постов, не установлен соответствующий противопожарный режим.

Выявлены недостатки и в работе караванной службы данного порта. Например, на пункте отстоя судов прокуророру не смогли представить: план фактической расстановки судов; расписание действий караванной службы по пожарной тревоге; оперативный план пожаротушения в пункте ремонта; журналы учета огневых работ и инструктажа караванной службы, учета учений по борьбе с пожарами на караване; должностные инструкции лиц караванной службы; табель противопожарного имущества каравана.

Основным нарушением организационных и технических требований к эксплуатации судов со стороны экипажей прокуроры назвали то, что капитаны теплоходов, в частности, «БТ-0146», не осматривали рулевые и якорные механизмы. Хотя это способно создать реальную опасность безопасности плавания, привести к отказу узлов и механизмов теплоходов.

Аналогичные нарушения вскрыты в республиканском унитарном Днепро – Березинском предприятии водных путей, а также в филиале РТУП «Белорусское речное пароходство» – речном порту Могилева.

По итогам проверки Могилевский транспортный прокурор внес 3 представления об устранении нарушений в сфере эксплуатации судов внутреннего водного транспорта.

После рассмотрения двух из них 6 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.
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